eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Od samego początku chcemy narzucić swój styl gry

Panie trenerze, proszę pokrótce opisać sytuację zdrowotną w drużynie, tj. ilu piłkarzy dopadł COVID, czy już są do pana dyspozycji, i czy będą mogli zagrać w sobotnim spotkaniu?

Myślę, że na tematy zdrowotne najlepiej jakby się ekspert wypowiedział. Powiem jednak, że dziewięciu piłkarzy trafiło na izolację. Z tej grupy, tak samo jak chcieliśmy jechać rozegrać mecz z Garbarnią Kraków, to dokładnie ci sami piłkarze nie są do naszej dyspozycji. Cały tydzień przygotowywaliśmy się z pozostałą częścią kadry i uważam, że pomimo pewnych niedogodności, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, co potwierdzimy w sobotę.

Pamiętam, że przed pierwszym meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki chwalił pan trenera Chrobaka i to się potwierdziło, bo jego podopieczni mocno się wam postawili. Podobnej postawy tego zespołu spodziewa się pan teraz?

Myślę, że teraz mamy więcej danych, nie tylko na temat trenera Chrobaka, ale też jego Pogoni Grodzisk Mazowiecki i będziemy lepiej przygotowani. Wtedy zakładaliśmy, że lepiej będzie oddać rywalowi troszkę więcej przestrzeni i pozwolić posiadać mu piłkę, po to, żeby skontrować. Wtedy pomyliłem się i teraz już wiem, że nie możemy się pomylić i od samego początku chcemy narzucić swój styl gry.