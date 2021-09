eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Piłka nożna to momenty. My swojego nie wykorzystaliśmy

- Wyniki są słabsze niż na początku, ale to też jest typowe dla piłki nożnej i dla ligi. Jeżeli ktoś widzi dominanta, widzi drużynę, która ma jakieś mocne atuty, to bardzo mocno skupia się na tym, żeby je niwelować i przeciwnicy starają się to robić, a my musimy na to odpowiedzieć i staramy się pracować nad nowymi mechanizmami, które dadzą nam skuteczność i nie zatracimy tego, co mieliśmy wcześniej dobrego - stwierdził opiekun biało-niebieskich.