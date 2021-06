eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Trzeba to powiedzieć wprost - zawiedliśmy

- Myślę, że nie ma sensu na tym etapie rozmawiać o szczegółach dotyczących tego meczu, bo najsmutniejsze jest to, że zawiedliśmy i to trzeba po prostu powiedzieć wprost. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy. Wiemy, że Stal i społeczność wokół niej zasługuje na więcej niż w tym sezonie. Od jutra zabieramy się do pracy i będziemy dążyć do tego, bo wiemy, że przyszły sezon będzie zdecydowanie lepszy ze względu na doświadczenia i wnioski, które mamy z tej rundy - powiedział Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów, który bez konkretów odpowiadał na pytania o ocenę drużyny oraz zmiany kadrowe.

W zdecydowanie lepszym, co zrozumiałe, nastroju był Artur Węska, trener rezerw Lecha Poznań, które zapewniły sobie utrzymanie w eWinner 2 lidze.

- Dużo by mówić i podsumowywać to wszystko, bo jest kilka rzeczy, które chciałbym poruszyć, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy i utrzymaliśmy się. Wygrana 2:0 na tak trudnym terenie i w konsekwencji utrzymanie się to kapitalna rzecz - cieszył się opiekun gości.

- Wiedzieliśmy, jaki ciężar gatunkowy nas czeka w tym meczu, jakie będzie podejście Stali. Byliśmy natomiast bardzo pewni siebie i obraliśmy fajny plan na ten mecz. Myślę, że w tym spotkaniu pokazaliśmy dobrą grę w defensywie, fajnie zamknęliśmy Stal, która nie mogła poradzić sobie z naszym średnim czy niskim pressingiem. Wygraliśmy to spotkanie mądrością taktyczną. Nie chcę się już nad tym rozwodzić, bo nie jest na to czas. Dzisiaj najważniejsze dla całego klubu jest to, że zostajemy w 2 lidze na przyszły sezon i że będziemy dalej rywalizować na szczeblu centralnym - dodawał.