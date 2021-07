eWinner 2 liga. Gerard Bieszczad i Ramil Mustafaev z nowymi umowami ze Stalą Rzeszów

Stal Rzeszów wciąż jest w trakcie budowy drużyny na nowy sezon. Do biało-niebieskich już dołączyło sześciu nowych zawodników, a to na pewno nie koniec. Niebawem należy się spodziewać pozyskania nowego napastnika, co wydaje się na ten moment głównym celem w kwestii wzmocnienia zespołu.

Najnowszym nabytkiem rzeszowian jest obrońca Krystian Wrona, a wciąż testowany jest inny defensor. Jak udało się nam ustalić jest to Słowak, grający ostatnio w 2 lidze swojego kraju.