eWinner 2 liga. GKS Katowice gra o bezpośredni awans, Stal Rzeszów o baraże. Będzie się działo! Mecz pokaże telewizja

Obie drużyny mają o co grać, więc można spodziewać się wielu emocji. GKS Katowice zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli - celem „GieKSy” jest bezpośredni awans do Fortuna 1 Ligi. Dzisiejsze zwycięstwo zapewni im upragniony awans, więc motywacja po stronie gospodarzy jest olbrzymia. Stal w przypadku zwycięstwa, ponownie wskoczy do czołowej szóstki, która gwarantuje udział w barażach o awans.

- Na pewno będzie to trudne zadanie. GKS chce zapewnić sobie bezpośredni awans. My również mamy swoje cele i musimy wywieźć z Katowic trzy punkty. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie - mówi przed meczem Wiktor Kaczorowski, bramkarz Stali Rzeszów, który przypomina na łamach oficjalnej strony Stali o poprzednim roku i barażowej rywalizacji z GKS-em.