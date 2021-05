eWinner 2 liga. Kibice Stali Rzeszów pobili swoich piłkarzy? Jest oświadczenie klubu

To nie spodobało się fanom biało-niebieskich, którzy dali temu wyraz wulgarnymi okrzykami skierowanymi w stronę zawodników.

Pewnie gdyby na tym poprzestali to nie byłoby większego tematu. Niestety, zaraz po tym udali się na dół pod wejście do klubu. I tutaj wersje są różne. Jedna mówi o tym, że wdarli się do szatni, gdzie doszło do rękoczynów. Inna natomiast mówi, że znajdowali się jedynie pod wejściem, a jeszcze inna, że faktycznie w szatni przez chwilę byli, ale nikt nie ucierpiał.

Która jest najbliższa prawdy, tego nie wiemy, bo dziennikarze mecze oglądają z przeciwnej trybuny.