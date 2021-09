eWinner 2 liga. Kolejne czyste konto Stali Rzeszów. „Dużo pozytywnych rzeczy”

Zacznijmy może od tego, co nie do końca zagrało. W pierwszej połowie rzeszowianie mieli spore problemy ze sforsowaniem defensywy gości i brakowało dobrych sytuacji. Tempo gry wcale nie było złe, ale brakowało dokładności, co przy dobrze zorganizowanym zespole beniaminka powinno być kluczowe. Na jedną rzecz zwracał uwagę Daniel Myśliwiec, trener Stali.

- Niestety na naszym stadionie awarii uległ system nawadniania. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli na pewno stracić więcej sił na to, żeby budować ataki i że na pewno nie będą one tak skuteczne, co się niestety potwierdziło - mówił.