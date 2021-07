eWinner 2 liga. Krzysztof Danielewicz, pomocnik Stali Rzeszów: Słusznie jesteśmy wymieniani w gronie faworytów

Latem zamieniłeś Pogoń na Stal Rzeszów, którą nie tak dawno pokonałeś 5:1. Oszalałeś?

(śmiech) Doskonale pamiętam ten mecz i był dosyć specyficzny. W początkowej fazie Stal pokazała swoją siłę i mieliśmy ogromne kłopoty z zatrzymaniem rzeszowian, którzy pewnie powinni byli prowadzić 2:0, 3:0. Jakimś cudem tak się nie stało, a z czasem nasze atuty nałożyły się na słabsze elementy Stali i skończyło się na naszej wysokiej wygranej. Czasami takie mecze się zdarzają, co nie zmienia faktu, że Stal to miejsce, do którego chciałem trafić, odkąd otrzymałem ofertę.

Co w głównej mierze zadecydowało o tym, że trafiłeś właśnie do Stali?

Wszyscy wiedzą jaki tu jest projekt i jacy ludzie go tworzą. To wszystko mi się spodobało i chciałem w tym uczestniczyć. Myślę, że zadecydował o tym generalnie całokształt, że to właśnie Stal wygrywała w moich oczach z innymi klubami.