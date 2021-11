eWinner 2 liga. Najlepszy czas, aby Stal Rzeszów wyrównała rachunki z rezerwami Lecha Poznań za ostatni sezon

To właśnie przeciwko drugiej drużynie „Kolejorza” na ławce Stali Rzeszów debiutował Daniel Myśliwiec. Pewnie wszyscy dobrze pamiętają, że rzeszowianie przegrali wtedy we Wronkach 1:5. Jakby tego było mało, to drużyna ta wygrała również w Rzeszowie i pozbawiła biało-niebieskich baraży.

Obecny lider eWinner 2 ligi ma więc z tym przeciwnikiem rachunki do wyrównania.

- My jednak absolutnie o tym nie myślimy. Nie rozmawiamy w ogóle o tym co było, tylko skupiamy się na tym, co jest teraz przed nami. Jedziemy tam, żeby wygrać i na to się nastawiamy

- mówi Damian Michalik, napastnik rzeszowskiej drużyny.

Jasne, nie ma co za bardzo patrzeć za siebie, ale rewanż będzie mile widziany. W obecnym sezonie stalowcy są zdecydowanym dominatorem w lidze, idą jak burza i cały czas im mało.