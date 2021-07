eWinner 2 liga. Patryk Małecki, napastnik Stali Rzeszów: Mam dług wdzięczności i chcę go spłacić

Jak to z tym Zagłębiem Sosnowiec było?

(śmiech) W większości było to wyssane z palca. Chcieli zrobić ze mnie bandytę, a sami najlepiej wiedzą, jak to wyglądało. Słyszałem ze strony Zagłębia sześć wersji, ja się trzymałem tylko jednej i każdy kto tam był w szatni wie doskonale, jaka jest prawda. Nie potrafili się zachować jak ludzie, nie potrafili powiedzieć, że nie chcą mnie już w swojej drużynie, więc szukali na mnie jakiegoś haka i dałem się sprowokować. Niepotrzebnie padły mocne słowa z mojej strony i wykorzystali to, żeby mnie usunąć z drużyny. Nigdy nie uderzyłem Matusiaka, ani nie groziłem mu. Tak, padły mocne słowa w jego stronę, bo po prostu sobie na to zasłużył. I tyle…

Od lat ciągnie się za tobą łatka złego chłopca. Takie historie, jak ta z Sosnowca na pewno nie pomagają…

(uśmiech) Przez półtora roku nie było sytuacji, gdzie Zagłębie mogłoby mieć do mnie jakiekolwiek pretensje. Zawsze szedłem im na rękę, to ja pierwszy zrzekłem się pieniążków. Zawsze byli mi „coś” winni, ale za każdym razem znajdowaliśmy porozumienie i nie robiłem żadnych problemów. Dlatego byłem zaskoczony tym, jak się to wszystko potoczyło. Pewni ludzie się nie zmieniają, a mam tutaj na myśli rządzących Zagłębiem. Grają fajne role, a jak przychodzi co do czego, to nie potrafią się zachować.