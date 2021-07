eWinner 2 liga. Patryk Małecki, piłkarz Stali Rzeszów: Franciszek Smuda? On nie lubił mnie, a ja jego

Wracasz jeszcze wspomnieniami do eliminacji Ligi Mistrzów i rywalizacji z APOEL-em Nikozja?

Aż tak to nie, ale jak ktoś mi o tym przypomni, to wspomnienia wracają…

To przepraszam…

(śmiech) Zabrakło nam wtedy trzech minut, żeby awansować do Ligi Mistrzów. Czy byliśmy jednak wtedy lepsi? Myślę, że nie… Jeśli dobrze pamiętam to APOEL wtedy wyszedł z grupy, a więc to nie była byle jaka drużyna. A my byliśmy tak blisko, aby ją wyeliminować… Długo żałowaliśmy, że się nie udało. Gdyby to się inaczej potoczyło, to pewnie Wisła na lata by odskoczyła rywalom w lidze. Pewnie długo ten klub nie będzie tak blisko Ligi Mistrzów.

Przez te wszystkie lata była taka propozycja, której nie przyjąłeś i później tego żałowałeś?

Nie było takiej sytuacji. Pamiętam, że właśnie w okolicach rywalizacji z APOEL-em miałem ofertę z PSV Eindhoven, dzwonił nawet do mnie Marcelo, który wtedy grał w tym klubie, mówił mi, że trener bardzo mnie chce, ale Wisła nie zgodziła się wtedy na transfer. Już nie pamiętam dokładnie, ale mogło to być przed eliminacjami Ligi Mistrzów, bo po nich pewnie by się zgodziła (uśmiech).