eWinner 2 liga. Paweł Oleksy, obrońca Stali Rzeszów: Wiemy o co gramy i nie chcemy odpuszczać do samego końca

W Stali Rzeszów występujesz jako środkowy obrońca. Wygląda na to, że z łatwością wkomponowałeś się do systemu gry trenera Myśliwca, bo z miejsca stałeś się ważną postacią drużyny...

To czy się dobrze wkomponowałem niech lepiej ocenia trener, ale skoro cały czas mnie wystawia, to chyba się udało (uśmiech). Ta pozycja to nie była dla mnie nowość, bo już w Termalice trener Lewandowski widział mnie na tej pozycji. Nie występowałem wtedy w meczach ligowych, ale trenowałem właśnie jako stoper. Było mi więc trochę łatwiej, choć nie w takim samym systemie.

Często widzimy, że Łukasz Góra, który również jest środkowym defensorem, podłącza się do akcji ofensywnych. Ciebie nie ciągnie do przodu?

Jako klasycznego bocznego obrońcę, grającego całe życie na tej pozycji, to oczywiście chciałbym jak najczęściej iść do przodu, ale po to byłem tutaj ściągany, aby zadbać o defensywę. Pracuje na to cała drużyna i mocno się cieszymy ze zwycięstw, ale też kiedy nie tracimy bramek.