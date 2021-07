eWinner 2 liga. Piąty transfer Stali Rzeszów. Piłkarzem biało-niebieskich został Bartłomiej Poczobut

Nowy piłkarz Stali związał się z rzeszowskim klubem dwuletnim kontraktem.

– Szukając zawodników do Stali zwracaliśmy uwagę na kwestie sportowe oraz mentalne, a Bartek wpisuje się w profil drużyny pod każdym z tych względów. Potrzebujemy piłkarzy, którzy potrafią brać na siebie odpowiedzialność na i poza boiskiem, do tego gwarantując właściwy poziom piłkarski. To kolejny transfer, którym podnosimy rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie