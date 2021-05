eWinner 2 liga. Piotr Głowacki, kapitan Stali Rzeszów: Czujemy się mocni i chcemy to zaprezentować w piątek

Hutnik Kraków, to bardzo niewygodny rywal, co się potwierdziło na początku tego roku, kiedy na wyjeździe zremisowaliście.. Spodziewaliśmy się tam ciężkiego meczu i taki był. Jest to drużyna znana z żelaznej defensywy i na pewno trzeba będzie jakoś ten mur skruszyć. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani do piątkowego meczu. Mamy dobrą pozycję startową przed tymi ostatnimi spotkaniami, a nasza forma rośnie.

Hutnikowi trzeba oddać, że wiosnę ma kapitalną…

Przede wszystkim my patrzymy na siebie. Jeśli sami zagramy na swoim najwyższym poziomie i będziemy potrafili utrzymać go przez cały mecz, to możemy wygrać z każdym. Kiedy jednak schodzimy poniżej naszego poziomu, to wtedy pojawiają się problemy i sami napędzamy przeciwnika.

To wszystko co działo się w ostatnich tygodniach, a kulminacją były sobotnie wydarzenia, ma na was jakikolwiek wpływ?

Te wszystkie wydarzenia pozaboiskowe wolałbym zostawić. My szatnię budujemy od wielu miesięcy, dbamy w niej o odpowiednią atmosferę, bo taka jest droga do zwycięstw w tej lidze. Skupiamy się więc tylko na meczu z Hutnikiem Kraków, aby się odpowiednio przygotować i zgarnąć bardzo ważne trzy punkty.