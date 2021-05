eWinner 2 liga. Piotr Głowacki, kapitan Stali Rzeszów: Czujemy się oszukani

- Myślę, że mecz był dosyć wyrównany. Nie było zbyt dużo sytuacji podbramkowych, natomiast myślę, że prowadziliśmy grę, dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce. Tak naprawdę przeciwnik jedyne, co mógł sobie stworzyć, to ze stałych fragmentów gry, których miał dużo, natomiast nic z tego nie wynikało. Włożyliśmy w ten mecz dużo wysiłku i walki, co pokazuje też liczba żółtych kartek. Bardzo nam zależało na dobrym wyniku w tym meczu, natomiast druzgocąca decyzja sędziego i wracamy do Rzeszowa bez punktów - mówił Piotr Głowacki.

- Na pewno nie byliśmy drużyną słabszą, która powinna przegrać. W drugiej połowie była to jak dla mnie kontrola meczu i gdybyśmy utrzymali koncentrację do końca, to na pewno pojechalibyśmy do Rzeszowa przynajmniej z punktem. Całe szczęście, że wyjeżdżamy już ze Stalowej Woli i zaczynamy grać u siebie, bo chyba rzeczywiście jakieś fatum ciąży nad nami - dodał.

A tak mecz na pomeczowej konferencji ocenili trenerzy obu drużyn.

Łukasz Surma, Garbarnia Kraków:

Rozegraliśmy ten mecz bardzo mądrze, dobrze broniliśmy. Stal miała mało klarownych sytuacji, aczkolwiek trzeba przyznać, że piłkarze Stali dobrze operują piłką i musieliśmy naprawdę przesuwać, być agresywnym, żeby nie nabrali pewności przy piłce. I to się moim zawodnikom przez większą część meczu udawało. Czekaliśmy na swoją szansę i wykorzystaliśmy ją, a potem bardzo ofiarnie broniliśmy tego wyniku, bo chcieliśmy zwyciężyć i chcieliśmy dać sobie szansę doskoczenia do czołowej szóstki. Myślę, że tym meczem otworzyliśmy sobie dopiero szansę, aby być w strefie barażowej. Przed nami wiele pracy i meczów, ale cieszy mnie też, że zawodnicy, którzy wchodzą, pomagają drużynie.

Daniel Myśliwiec, Stal Rzeszów:

Na pewno cały czas można patrzeć przez pryzmat wyniku i on jest dla nas zdecydowanie niezadowalający. Generuje on na pewno sporo emocji. Mamy poczucie, że wynik nie do końca był adekwatny do tego, co się działo na boisku, pomimo że mamy świadomość, że szczególnie w pierwszej połowie ospale zachowywaliśmy się w ataku pozycyjnym i zanim weszliśmy na obroty, to pierwsza część gry się już skończyła. Kluczowe dla meczu były oczywiście stałe fragmenty i bardzo się cieszę z tego, jak broniliśmy się przy nich, ponieważ ich liczba, szczególnie rzutów rożnych, które miała Garbarnia, była spora. Duże konsekwencje miały te końcowe minuty, w których przeciwko nam został podyktowany rzut karny. Na pewno trzeba obejrzeć tę sytuację na chłodno i wtedy wyrokować, co tam się wydarzyło, ale na pewno ta sytuacja spowodowała, że skończył się ten mecz nieadekwatnie do tego, co się działo na boisku. Trzeba też oddać Garbarni, że świetnie się broni i gra w ciasnym bloku, gdzie dobrze zabezpiecza środkowe sektory i to było widać. Niemniej jednak patrzymy optymistycznie w przód – straciliśmy punkty, ale widać w naszych poczynaniach duży progres jeżeli chodzi zwłaszcza o działania defensywne i na tym musimy się koncentrować i nie schodzić z obranej drogi, tylko cały czas dążyć do kolejnych zwycięstw.