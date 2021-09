eWinner 2 liga. Przerwana seria Stali Rzeszów. 0:0 z Olimpią Elbląg. Jak się nie ma co się lubi…

Spotykały się dwie najlepsze defensywy ligi, a Stali Rzeszów nie udało się sforsować szczelnych zasieków Olimpii Elbląg. W przypadku wygranej Stal mogła wyrównać klubowy rekord z... 1953 roku, gdy rzeszowska ekipa wygrała siedem pierwszych meczów otwarcia.

Do przerwy nic nie wskazywało na to, że grają dwie czołowe ekipy ligi, ani tym bardziej by Stalowcy mieli pobić rekord. Grali wolno, niedokładnie, a skrzydłowi byli odcięci od podań. Indywidualnych akcji próbowali więc Wolski, Małecki czy Olejarka, lecz powstrzymywali ich obrońcy Olimpii dyrygowani przez byłego piłkarza Stali – Czarnego.

Jedną doskonałą okazję miał w 37. minucie - po prostopadłym zagraniu - Małecki, który wyszedł przed obrońców, ale strzelił w boczną siatkę używając do tego nie wiadomo czemu lewej nogi, zamiast prawej.

Olimpia cierpliwie szukała okazji do ukąszenia faworyta i omal nie dopięła swego wykorzystując niefrasobliwą zabawę obrońcy Mustafajewa albo bramkarza Kaczorowskiego, który w polu karnym nabił Stanisławskiego. To goście oddali tez jedyny celny strzał do przerwy (Stal miała zero), lecz uderzenie Kurbiela z 20 m dość spokojnie sparował do boku bramkarz Stali.