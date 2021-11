eWinner 2 liga. Stal Rzeszów będzie musiała kruszyć bełchatowski mur

GKS Bełchatów jest spadkowiczem z 1 ligi i w tym sezonie prezentuje dwie twarze. Ma tę lepszą, kiedy całkiem nieźle punktuje na własnym boisku, ale i taką gorszą w meczach wyjazdowych. Z obcych boisk zespół Patryka Rachwała przywiózł bowiem tylko trzy punkty.

- Dużo jest czynników, które mogą wpływać na to, że GKS u siebie punktuje zdecydowanie lepiej, niż na wyjazdach. Mam zbyt mało danych i mógłbym tylko i wyłącznie czarować, że wiem o co chodzi. To już bardziej pytanie do trenera Rachwała - powiedział Daniel Myśliwiec.