eWinner 2 liga. Stal Rzeszów chce odczarować Suche Stawy i pokonać Hutnika Kraków

Hutnik Kraków to była bez wątpienia największa rewelacja wiosny, ale ten sezon już tak udany nie jest. Krakowianie cały czas są pod kreską i mocno zawodzą. Z prowadzeniem drużyny pożegnał się Szymon Szydełko, a zastąpił go Krzysztof Lipecki, który w debiucie ograł Wigry Suwałki. Później jednak przyszła zawstydzająca porażka z Sokołem Ostróda.

Dobrze nowego opiekuna Hutnika zna Bartosz Snopczyński, napastnik Stali, który jest wypożyczony z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a w tym klubie do niedawna pracował jeszcze aktualny trener ekipy z Suchych Stawów.

- Dosyć często schodziłem do rezerw i grałem u niego trochę. To młody, perspektywiczny trener i wspominam go bardzo dobrze. Sporo mnie nauczył przez ten rok. To trener, który chce, aby jego drużyna utrzymywała się przy piłce. Chce, żeby dominowała i grała tzw. krakowską piłkę - stwierdził piłkarz rzeszowian.