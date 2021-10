eWinner 2 liga. Stal Rzeszów jest już na autostradzie do 1 ligi? Tak, ale do mety jeszcze daleko

W ostatniej kolejce eWinner 2 ligi Stal Rzeszów pokonała Hutnika Kraków, a punkty potraciły Ruch Chorzów, Chojniczanka Chojnice i Motor Lublin, a więc główni kontrkandydaci do bezpośredniego awansu. Przewaga rzeszowian nad drugimi chorzowianami urosła do 4 punktów, ale nie to jest najważniejsze.

Bezpośrednio awansują bowiem dwie drużyny i nad trzecią Chojniczanką zespół Daniela Myśliwca ma już aż 10 oczek przewagi. To naprawdę ogromny kapitał i aż trudno uwierzyć, że to można roztrwonić. Nie z takimi jednak rzeczami w historii futbolu mieliśmy już do czynienia.