eWinner 2 liga. Stal Rzeszów odczarowała Suche Stawy i ograła Hutnika Kraków [RELACJA, ZDJĘCIA]

Stal Rzeszów pojechała do Krakowa w roli zdecydowanego faworyta i każde inne rozstrzygnięcie, niż wygrana drużyny Daniela Myśliwca to byłaby niespodzianka.

Problem polegał na tym, że na Suchych Stawach rzeszowskiej drużynie wybitnie nie idzie, a ostatni raz trzy punkty wywalczyła tam w październiku 2003 roku.

I to, że jest to niewygodny teren dla rzeszowskiej drużyny potwierdziło się w pierwszej połowie. Niby goście byli zespołem lepszym, ale niespecjalnie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Brakowało przede wszystkim dokładności w finalizowaniu kolejnych akcji.

Miejscowi nie zamierzali się tylko przyglądać, jak gra Stal, tylko i sami również próbowali konstruować składne akcje. Nie było więc "lagowania", tylko sporo małej gry w środku pola. Zagrożenia pod bramką Wiktora Kaczorowskiego jednak nie było, a na uwagę zasługuje jedynie mocny strzał Miłosza Drąga, z którym bez problemów poradził sobie "Kaczor".