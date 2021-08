eWinner 2 liga. Stal Rzeszów pokonała Wigry Suwałki. Historia napisze się na naszych oczach?

- Chciałbym zacząć od gratulacji kolejnych trzech punktów w tym meczu i w tych poprzednich. Widać, że Stal poczyniła duże wzmocnienia i ta jakość indywidualna przerasta ligę. Także na pewno można nie tylko gratulować tego, co na boisku, ale także tego, jak klub jest budowany - mówił po meczu Dawid Szulczek, trener Wigier.

Obrońca Stali Rzeszów: Skoro możemy napisać fajną historię, trzeba to zrobić

Jego piłkarze wysoko zawiesili biało-niebieskim poprzeczkę. Zaczęli, dosyć zaskakująco, wysokim pressingiem, ale z czasem mocno się okopali na własnej połowie i szukali szansy w szybkim ataku.

- Zmieniliśmy ustawienie na ten mecz, bo wiedzieliśmy, że Stal ma dużą jakość i nie chcieliśmy w pierwszej połowie pozwolić zepchnąć się do obrony. Myślę, że dobrze weszliśmy w to spotkanie, zaskoczyliśmy trochę przeciwnika i mieliśmy swoje strzały. Był taki moment, kiedy Stal trochę przejęła kontrolę, natomiast ta pierwsza połowa była wyrównana i myślę, że ten remis do przerwy był uczciwy - stwierdził opiekun gości.