eWinner 2 liga. Stal Rzeszów przegrała na wyjeździe z Wisłą Puławy. To pierwsza porażka drużyny Daniela Myśliwca w tym sezonie

Rzeszowianie przyjechali do Puław tylko i wyłącznie w jednym celu - wygrać kolejne spotkanie. To zaczęło się jednak dla nich fatalnie. Już na samym początku tragiczny błąd popełnił Wiktor Kaczorowski, który wybijając piłkę trafił nią w Adriana Paluchowskiego, a futbolówka wpadła do bramki.

Trener gospodarzy zapowiadał odważną grę, ale po takim początku jasnym było, że gracze Wisły cofną się i tak faktycznie się stało. Gra w zasadzie cały czas toczyła na połowie miejscowych, ale przyjezdni bili jedynie głową w mur. Kilka z ich akcji zapowiadało się całkiem nieźle, lecz brakowało spokoju przy tym ostatnim podaniu.

Gospodarze natomiast próbowali szybkiego ataku i trzeba przyznać, że przynajmniej dwukrotnie groźnie skontrowali, lecz bez efektu bramkowego. Ze strony rzeszowian dobrą szansę miał Damian Michalik, przymierzył mocno, ale na posterunku był wprowadzony chwilę wcześniej Piotr Owczarzak. Kilka razy piłka latała również na jego przedpolu, ale brakowało kogoś, kto umieściłby piłkę w bramce.