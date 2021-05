eWinner 2 liga. Stal Rzeszów w niedzielę podejmie Chojniczankę Chojnice. Szykuje się prawdziwe widowisko

- Niezmiernie się cieszę, że kibice znów się pojawią i będą nas wspierać w meczu z piekielnie ciężkim przeciwnikiem - powiedział oficjalnej stronie Stali, Grzegorz Goncerz.

Mecz rozpocznie się o godz. 19.44, a więc będzie to debiut nowego oświetlenia na Stadionie Miejskim.

- Na pewno będzie zależało nam na tym, by zrobić ze stadionu w Rzeszowie na Hetmańskiej twierdzę, tak jak to miało miejsce w 3 lidze i na początku po awansie w 2 lidze. Będziemy chcieli wygrywać i fajną sprawą jest, że kibice w końcu wracają, bo mecze bez kibiców to nie jest to samo. Spotkania z kibicami to są emocje, a to jest chyba to, o co chodzi w piłce nożnej