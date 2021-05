eWinner 2 liga. Stal Rzeszów wygrała na wyjeździe z Bytovią Bytów. Gole padały w drugiej połowie [RELACJA]

Tuż przed przerwą Stal mogła objąć prowadzenie, jednak w decydującej fazie akcji piłka nieco podskoczyła Wojciechowi Reimanowi i przez to jego strzał okazał się bardzo niecelny.

Rzeszowianie optycznie dominowali, ale nie przekładało się to na dogodne sytuacje podbramkowe. Stal często atakowała bocznymi sektorami, jednak defensorzy Bytovii skutecznie przecinali zagrania w pole karne. Miejscowi odpowiedzieli strzałem z dystansu w 39. minucie - to uderzenie Piotra Giela jednak nie miało prawa zaskoczyć Bieszczada, który pewnie złapał futbolówkę.

W Bytowie Daniel Myśliwiec zdecydował się na m.in. roszadę w bramce - po miesięcznej przerwie do gry wrócił Gerard Bieszczad.

Co nie udało się przed przerwą, udało się tuż po zmianie stron. Rafał Maciejewski odegrał piłkę do Reimana, a najskuteczniejszy piłkarz Stali celnie przymierzył z dystansu. To jednak Bytovia mogła zdobyć gola na 1:0 w pierwszej akcji drugiej połowy - uderzenie Kiecy wybronił jednak Bieszczad.