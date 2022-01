eWinner 2 liga. Stal Rzeszów wyjechała na obóz do Woli Chorzelowskiej. Są gracze testowani

W kadrze na obóz przygotowawczy znalazło się 25 zawodników, w tym świeżo pozyskany Kacper Piątek, który w poniedziałkowy wieczór został przedstawiony, jako nowy gracz rzeszowian.

- Jest to dla mnie coś nowego, bo przez te siedem lat zadomowiłem się w Tychach. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Pytałem się wielu znajomych o Stal Rzeszów. Chcę się rozwijać i słyszałem same pozytywne opinie i dlatego podjąłem taką decyzję, aby dołączyć do tego klubu. Dobrą postawą na treningach i w sparingach chcę powalczyć o miejsce w składzie i pomóc w awansie do 1 ligi - mówił klubowej telewizji nowy gracz w talii Daniela Myśliwca.

- Najwięcej czasu na boisku spędziłem na pozycji skrzydłowego, ale mogę grać również w środku. Tak naprawdę nie utożsamiam się z żadną pozycją i mogę grać wszędzie - dodawał.