eWinner 2 liga. Stal Rzeszów z Motorem Lublin grać nie lubi, ale musi go ograć

Dla beniaminka to ostatni dzwonek, aby jeszcze móc marzyć o barażach. Za lubelską ekipą przemawiać może również historia rywalizacji ze Stalą.

Z ostatnich 15 meczów pomiędzy tymi drużynami, rzeszowianie wygrali tylko raz. Najczęściej kończyło się na remisach (9 razy), a pięciokrotnie wygrywał Motor, w tym jesienią ubiegłego roku.

Stalowcy nie mogą się jednak na to wszystko oglądać, tylko muszą wyjść na boisko, zagrać swoje, być w pełni skoncentrowanym do ostatniego gwizdka sędziego, a wtedy o końcowe rozstrzygnięcie będą mogli być spokojni. Bez wątpienia Motor jest do ogrania, ale należy to udowodnić na zielonej murawie.

Początek niedzielnego meczu rozgrywanego w Stalowej Woli o godz. 13.