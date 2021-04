eWinner 2 liga. Stal Rzeszów zagra w Suwałkach z Wigrami. Będzie kolejne szalone spotkanie?

- Każde spotkanie gramy po to, żeby wygrać. Na pewno możemy spodziewać się ofensywnej gry z naszej strony tak jak w zasadzie w każdym meczu. Czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej. Taka jest piłka i gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Natomiast mamy silny zespół i na pewno pojedziemy tam po trzy punkty

Rzeszowianie, jak to mają w zwyczaju, celują w pełną pulę, co przyznaje Damian Michalik, pomocnik Stali.

- zapewniał w rozmowie z oficjalną stroną rzeszowskiego klubu.

Drużyna Daniela Myśliwca nie będzie więc kalkulować, tylko zaatakuje wyżej notowanego rywala, który zapewne też nie postawi na obronę, bo ma o co grać.

Wigry obecnie plasują się na 4. miejscu, ale mogą jeszcze marzyć o bezpośrednim awansie. Muszą jednak wygrywać, bo wpadek w tej rundzie zaliczy aż nadto.

Ostatnio prezentują jednak dobrą formę i rzeszowianie muszą być przygotowani na bardzo trudną przeprawę. Na straconej pozycji oczywiście nie są, bo już nie raz udowodnili, że mogą ograć każdego.

- Musimy w najbliższych meczach potwierdzić swoje umiejętności. Wiemy, że jesteśmy dobrą drużyną, mamy w zespole dobrych piłkarzy i każdy jest w stanie dużo dać tej drużynie. Wydaje mi się, że wiara we własne umiejętności będzie kluczowym czynnikiem, bo bodajże rok temu w podobnym czasie znajdowaliśmy się w strefie spadkowej i stało się tak, że nagle zaczęliśmy wygrywać i większa wiara spowodowała, że jeden drugiego nakręcał, punktowaliśmy i zaczęliśmy wtedy robić dobrą serię. Graliśmy z większą pewnością siebie i na wznoszącej fali doszliśmy do tych baraży, co w zasadzie wcześniej nikomu się nie śniło; kibice domagali się, abyśmy się utrzymali, a okazało się, że graliśmy o awans. Także wydaje mi się, że te wiara we własne umiejętności będzie kluczowa, by utrzymać się w tej strefie barażowej do końca - powiedział Damian Michalik.

Początek meczu godz. 16.15. Transmisja na kanale "Łączy nas piłka".