eWinner 2 liga. Stal Rzeszów zremisowała na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Wygraną straciła w ostatniej akcji

eWinner 2 liga. Tak wielu bramek Stal Rzeszów nie traciła od prawie pół wieku

W ostatnim czasie bez wątpienia na meczach Stali Rzeszów nudzić się nie można. Pada w nich cała masa bramek, ale minusem jest to, że rzeszowianie tracą wiele goli. Ostatni raz tak dużo tracili, kiedy do ich bramki trafiali… m.in. Włodzimierz Lubański czy Antoni Piechniczek. Było to prawie pół wieku temu!