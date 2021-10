eWinner 2 liga. Stal Rzeszów zwolni Marka Saganowskiego, trenera Motoru Lublin?

Stal Rzeszów jest liderem, jej przewaga nad stawką rośnie, a najbliższy przeciwnik traci do niej aż 13 punktów. W przypadku wygranej rzeszowianie w zasadzie nie będą musieli już patrzeć na tego rywala, który miał być tym najgroźniejszym. Mówi się zresztą, że tym meczem Marek Saganowski, trener Motoru gra o swoją posadę.

- To nie nasz problem, ale to tylko pokazuje, że tym bardziej będzie im zależało na wygranej. Naprawdę nastawiam się na bardzo ciężkie spotkanie. Mam duży szacunek do tego rywala, ale musimy sobie poradzić, po prostu. Motor na pewno będzie walczył i musimy odpowiedzieć tym samym. Nie możemy uciekać od twardej gry. Chcemy grać w piłkę, ale jak będą momenty, że trzeba przyostrzyć, to będziemy na to przygotowani