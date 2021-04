Fachowcy znowu polegli w starciu z kostką brukową [ZDJĘCIA]

Niestety w wielu miejscach cieszą oko tylko przez pewien czas, dopóki chodnik nie zostanie rozebrany na potrzeby wykopów. Chociaż Miejski Zarząd Dróg w takiej sytuacji nakazuje wykonawcom prac przywrócić ulicę do stanu sprzed rozpoczęcia prac, to praktyka pokazuje, że nie wszędzie jest to respektowane. Najnowszy przykład to popis niechlujstwa na placu Śreniawitów, gdzie brukarze nie wysilili się układając dwukolorową kostkę.