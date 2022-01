Fantastyczne widoki z punktu w Cisowej. Tuż przy drodze z Przemyśla w Bieszczady [ZDJĘCIA] Norbert Ziętal

To jeden z najciekawszych miejsc postojowych w województwie podkarpackim. W Cisowej, tuż przy drodze z Przemyśla w Bieszczady, znajdziemy sporo atrakcji. Przede wszystkim piękne widoki, ale również ciekawe informacje o tutejszej przyrodzie, o tym, co możemy obserwować na niebie, zegar słoneczny, opis widzianych w oddali wzgórz. Jest to również miejsce odpoczynku i początek ścieżki przyrodniczej "Dolina Cisowej".