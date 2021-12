Feniks Leżajsk i Marmax Czudec zwyciężyły w 20. Rodzinnym Turnieju Niepodległości w siatkówce. Rywalizowało 184 zawodników

W zawodach, które rozgrywane były w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ustrobnej oraz hali widowiskowo - sportowej GOSiR Jedlicze, rywalizowało 18 drużyn i 184 zawodników z Podkarpacia, Małopolski oraz ze Słowacji. Najpierw rywalizacja odbywała się w czterech amatorskich grupach. W pierwszej z nich w drużynie musiał wystąpić rodzic + dziecko powyżej 21 lat, drugiej rodzic + dziecko do 21 lat. Po dwie najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach awansowały do półfinałów.

Wyniki: kat. amatorska rodzic + dziecko do 21 lat: półfinały: Old Boy Stary Sącz - Ziomki Moderówka 2:1 (15:13; 14:16, 15:10); Feniks Leżajsk - Moszczanka Moszczanica 2:1 (15:10, 13:15,15:9); o 3. miejsce: Moszczanka - Ziomki 2:1 (15:13, 7:15;15:11); finał: Feniks - Old Boy Stary Sącz 2:0 (15:10, 15:9).

Kat. amatorska rodzic + dziecko powyżej 21 lat: półfinały: Foto- Hurt Rzeszów- SKS Kopytowa 2:1 (25:22;20:25;15:12); Marmax Czudec- Orkan Nisko 2:0 (25:20; 25:14); o trzecie miejsce: Orkan - SKS Kopytowa 2:0 (25:16; 25:23); finał: Marmax - Foto Hurt 2:1 (26:28, 25:21,15:11).



Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: w kategorii amatorskiej do 21 lat Jan Partyka (Feniks Leżajsk), w kategorii amatorskiej powyżej 21 lat Paweł Szymanik (Marmax Czudec).