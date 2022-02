Ferie na Podkarpaciu. PKP Inercity ze specjalną ofertą dla podróżnych

Chętnych na zagraniczne eskapady z pewnością zainteresuje pociąg IC Wawel, którym dojechać można do Berlina lub wysiąść wcześniej w Krakowie, Katowicach, Opolu czy Wrocławiu. Na zimowy wyjazd nad morze podróżnych zabierze IC Przemyślanin. Mieszkańcy Krosna, Jasła i Sanoka zyskali w obowiązującym od grudnia 2021r. rozkładzie jazdy możliwość weekendowych podróży do Katowic, Opola i Kotliny Kłodzkiej dzięki wydłużeniu w soboty i niedziele relacji pociągu TLK Wetlina.

Mieszkańcy Podkarpacia mogą liczyć na systematyczny rozwój oferty. W ostatnich miesiącach zwiększono liczbę komfortowych połączeń kategorii InterCity (IC) z Przemyśla oraz Rzeszowa do różnych miast w całej Polsce, a podróże trwają coraz krócej. Mieszkańcy województwa podkarpackiego bez problemu dojadą do Krakowa, Lublina, Warszawy czy Wrocławia.

W Katowicach zatrzymuje się IC Porta Moravica – skład, który zabierze podróżnych do stolicy Austrii oraz dalej do Grazu. Od kilku tygodni w internetowej sprzedaży dostępna jest oferta Super Promo International na połączenia na Słowację i Węgry. Pozwala na zagraniczne podróże pociągami PKP Intercity w atrakcyjnych cenach. Za najtańszy bilet z Katowic do Bratysławy pasażerowie zapłacą zaledwie 9,90 euro, a do Budapesztu - 14,90 euro.