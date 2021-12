Ferie zimowe w 2022 roku. Gdzie można się wybrać i za ile?

Koszty tegorocznego wypoczynku są bardzo zróżnicowane. Ceny atrakcyjnych wyjazdów wzrosły nawet o kilkaset złotych. Niezmiennie otwarte pozostaje jednak pytanie, czy dzieci i młodzież będą mogły w tym roku odpocząć poza domem. Jeśli tak to na jakich zasadach.

Póki co chętnych, by spędzić czas ferii w terenie i na świeżym powietrzu, nie brakuje. Na zimowe plany wyjazdowe cieszą się zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Biura podróży oprócz ofert indywidualnych, organizują także wypoczynek grupowy.

- Obecnie na stronie mamy jedną ofertę dla klientów indywidualnych. Tu musi uzbierać się określona liczba osób. Jak co roku stawiamy jednak na obsługę firm. Przygotowujemy wypoczynek dla dzieci pracowników, gdzie jedna grupa to średnio czterdzieści kilka osób plus opiekunowie - mówi pan Dominik, pracownik jednego z prężnie działających biur turystycznych na Podkarpaciu, które specjalizuje się w organizacji obozów i kolonii dla młodzieży.