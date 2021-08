Festiwal „bRZEg Miasta” – nowe muzyczne wydarzenie na wakacyjnej mapie Rzeszowa

Goofy Ginz to grupa, która muzycznie oscyluje w okolicach post - rocka i psychodelii, jak również czerpie inspiracje z dreampopu, noise'u czy electronici. Symptone ociera się o gatunki grunge, punk rock i nu-metal. Niedawno zakwalifikował się do półfinału Antyfest'u Antyradio 2021, gdzie zdobył wyróżnienie. Pusta Przestrzeń to grupa poszukująca kompromisu pomiędzy intrygującą, nieokrzesaną gitarową alternatywą a przebojowym, melodyjnym obliczem pop rocka, której utwory można było usłyszeć na antenie Polskiego Radia Czwórka, Polskiego Radia Rzeszów oraz Radia Aktywnego.

RDK informuje, że dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 dostępnych będzie 300 bezpłatnych wejściówek. Konieczne będzie posiadanie kodu QR potwierdzającego szczepienie, zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie na miejscu Karty Uczestnika Festiwalu. Z kolei bezpłatnych biletów dla osób niezaszczepionych organizatorzy szykują 250.

Rejestracja na Festiwal „bRZEg Miasta” odbywa się w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 515 409 232 oraz będzie prowadzona na miejscu w dniu wydarzenia.