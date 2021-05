Festiwal kulinarny z Robertem Makłowiczem w Rzeszowie? Taki pomysł ma Konrad Fijołek [ZDJĘCIA]

Gastronomia w Polsce, przez koronawirusowe obostrzenia, w najlepszej formie nie jest. We wtorek Konrad Fijołek przypomniał jak pomogli im rzeszowscy samorządowcy. M.in. obniżono czynsz dla wynajmujących w lokalach należących do Miasta oraz zapewniono obniżenie opłaty koncesji alkoholowej.

Konrad Fijołek ma już kolejne pomysł na wsparcie rzeszowskiej gastronomii. Wspiera go w tym Robert Makłowicz.

- Ludzie pytają mnie, czy moja obecność w Rzeszowie, u boku pana Konrada Fijołka, oznacza że ja popieram go jako kandydata na prezydenta i namawiam rzeszowian do oddania na niego głosu? A jakież ja mam ku temu prawo? - zastanawiał się Robert Makłowicz. - Nie mieszkam w Rzeszowie i nie mogę arbitralnie stwierdzić, co jest dobre dla rzeszowian. Czasy, kiedy ktoś przyjeżdżał z innego miasta i mówił, co jest dobre lokalsów dobre, przeżyłem. Nazywało się to Rzeczpospolita Ludowa - kpił.