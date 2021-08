Festiwal totalnej sztuki teatralnej. Rozmowa z Anetą Adamską-Szukałą

Festiwal nawiązuje do trzech wielkich nazwisk. Jaki spektakl jest w duchu Tadeusza Kantora?

Nie wybieram tak spektakli. To byli artyści niepowtarzalni, nie chodzi więc o kopiowanie tylko inspirowanie się nie tyle co estetyką, co sposobem postrzegania świata, sztuki itd. Chodzi o głębszą myśl: o traktowanie sztuki misyjnie, a nie komercyjnie. Bardziej chodzi o to, że sztuka jest totalna, potrafi nas zawładnąć i przemienić życie. Ale jeśli chciałoby się wychwycić atmosferę, to na pewno pierwszy dzień jest kantorowski, bo spektakl, jaki prezentuje grupa Latający Teatr Kantorowi, ewidentnie nawiązuje do tego, co Kantor robił.

A pani spektakl?

Przedstawienie Teatru Przedmieście „Kiedyś Ci opowiem…” może w jakiś odległy sposób kojarzyć się ze spektaklami Kantora, w tym sensie, że opowiadają one o rzeczach bardzo osobistych i nawiązują do miejsca urodzenia, jak „Wielopole, Wielopole...”