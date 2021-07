Firma Ira-Net z Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis” w Jasionce wdarła się na rynek międzynarodowy

Z oferty Tal-com korzystają firmy z całego świata. Najwięcej jest klientów z Polski, Izraela, Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Treści publikowane na Tal-com ukazują się w czterech językach: polskim, angielskim, hebrajskim oraz w języku hindi.

- Każda kampania jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta: innego targetu użyliśmy do promowania chociażby Hotelu w Arłamowie, a innego do sprzedaży części wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym - mówi Monika Duda-Kawa, Specjalista ds. Marketingu i obsługi Klienta w Ira-Net.