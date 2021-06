Firma Texom wznowiła współpracę z Rzeszowskim Towarzystwem Żużlowym i nadal będzie wspierać drużynę 7R Stolaro Stal Rzeszów

„Szanowni Kibice, Niniejszym, działając w imieniu Zarządu Texom Sp. z o.o. oświadczamy, ze w dniu 17.06.2021 r. wznawiamy współpracę i nadal będziemy wspierać finansowo drużynę 7R Stolaro Stal Rzeszów. Informujemy, że odbyliśmy kilka spotkań z przedstawicielami Zarządu klubu sportowego Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe (RzTŻ), Panem Zbigniewem Prawelskim - Prezesem Zarządu oraz Panem Janem Madejem – Wiceprezesem Zarządu, którzy wyjaśnili nam wszystkie wątpliwości związane z wydarzeniami ostatnich tygodni. Przedstawili nam plan na najbliższą przyszłość działalności klubu oraz określili cele które są zbieżne z polityką marketingową naszej firmy. Życząc powodzenia drużynie, zachęcamy Was oraz wszystkich ludzi dobrej woli do propagowania sportu motorowego jakim jest żużel w naszym mieście, zgodnie z ideą która wszystkich nas łączy” „JEDNA DRUŻYNA, JEDNO MARZENIE”

Jak się dowiadujemy, 16 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego, które dokonało wszechstronnej oceny działalność klubu. Szczególnej analizie poddano ostatnie wydarzenia, w tym okoliczności przyznania walkowera na rzecz drużyny OK Bedmet Kolejarz Opole i zarzuty zawarte w oświadczeniu dwóch sponsorów. Uznano, że zarzuty są mocno krzywdzące dla klubu i naruszają dobre imię tak klubu, jak i osób zaangażowanych w jego działalność.

Na wniosek Zarządu RzTŻ w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony audyt finansowy stowarzyszenia z jego działalności od 1 lutego do 16 czerwca 2021 r. Powołana została także specjalna komisja, która zbada sposób, ilość i dystrybucję zakupionych części do motocykli w tym okresie. Zebranie zobowiązało Zarząd RzTŻ do wystąpienia do ubezpieczyciela o odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów w związku przyznaniem walkowera drużynie z Opola.

Do czasu poznania wyników audytu finansowego oraz zakończenia prac przez komisję ds. gospodarki częściami do motocykli ogłoszono przerwę w obradach zebrania. Zdecydowano, że na drugą część zostaną zaproszeni wszyscy sponsorzy.