Firma z Podkarpacia będzie wspierać siatkarki Developresu Rzeszów

- Jesteśmy na rynku od blisko 20 lat, zatrudniamy setkę ludzi. Cieszę się, że będziemy mogli uczestniczyć i wspierać tak wspaniałą drużynę. Jest to dla nas zaszczyt – mówi Dariusz Kowalski, właściciel firmy. - Swoje produkty sprzedajemy w całej Polsce. Na Podkarpaciu w swoich salonach, a poza nim przez sieć dealerów. Eksportujemy okna też do Europy Zachodniej.

- Zawsze się cieszymy, że lokalne firmy inwestują w lokalny sport – mówi Marek Pieniążek, wiceprezes KS Developres. Zarówno on jak i właściciel firmy Kowalski nie zdradzili, jakiego rzędu sumy dotyczy umowa sponsorska. - Tego oczywiście nie możemy mówić. Oczywiście nie są to pieniądze rzędu tego, jakie przekazuje firma Developres, bo w żadna inna firma prywatna w Polsce nie daje takich pieniędzy na siatkówkę kobiecą, jak Developres, ale firma Kowalski to jednak dla nas znaczący zastrzyk gotówki. Oprócz tego w zależności od tego, jakie będziemy sukcesy odnosić, tak one będą premiowane przez firmę Kowalski – dodał Pieniążek.

Firma związała się z KS Developres rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne lata. Logo firmy będzie obecne w przestrzeni hali sportowej, na strojach zawodniczek i bandach LED. Z kolei Developres wizerunkowo wspierać będzie siły sprzedażowe Kowalski Okna poprzez udostępnianie wizerunku klubu.