Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia gra z niepokonanym liderem, Koroną Kielce. - Chcemy się wreszcie wstrzelić – mówi Maksymilian Hebel

- Nie widać, żaby był jakiś wielki odstęp między 1 a 18. Drużyną ligi, wszyscy grają na podobnym poziomie – podkreśla Hebel w rozmowie z Resovia TV. - Nie ma znaczenia z kim gramy, do każdego rywala podchodzimy z tym samym nastawieniem. Chcemy wygrać, ale raz wyjdzie, raz nie.

Na Stadionie Miejskim w Rzeszowie „pasiaki” zagrają z liderem rozgrywek, Koroną. Kielczanie dotąd wszystkie pięć spotkań wygrali i po letnich wzmocnieniach chcą wrócić do PKO Ekstraklasy. Z kolei Resovia, z sześcioma punktami na koncie, jest 10.

Kolejne wzmocnienie Apklan Resovii – to pomocnik Górnika

Rzeszowianie z pięciu meczów aż trzy zremisowali. Z pięciu goli aż trzy strzelili obrońcy! - Na treningach staramy się, dobrze wyglądamy, wystarczyłoby to przełożyć na mecz – uśmiecha się. – Wiadomo, łatwo się tak mówi, ale w meczu dochodzi stres, czasu jest mniej. Myślę, że jak już się wstrzelimy to worek się rozsypie. Gramy teraz u siebie, więcej osób będzie się cieszyć z gola, niż gdy gramy na wyjeździe. To doskonały czas, żeby próbować. Mam nadzieję, że piłka będzie nam „siedziała” w tym meczu.