Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia jedzie na mecz z Arką Gdynia „ze sportową złością”. W ekipie rywali debiutuje trener Ryszard Tarasiewicz

„Pasiaki” we wtorek w zaległym meczu przegrały 0:2 z Miedzią Legnica, grając od 20. minuty w osłabieniu po czerwonej kartce Aleksandra Komora. Środkowego obrońcy zabraknie też w sobotę. Jego koledzy zapowiadają, że „jadą z wolą zwycięstwa”.

- Arka to bardzo dobry zespół, który ma w tym sezonie konkretny cel do zrealizowania - awans, jednak my patrzymy wyłącznie na siebie – mówi klubowemu serwisowi Bartłomiej Wasiluk, defensywny pomocnik.

– My idziemy stale do góry. Ostatnie mecze pokazały, że zagraliśmy na zero z tyłu strzelając bramki rywalom. Teraz pozostaje regenerować się i pojechać na Arkę ze sportową złością, by udowodnić swoją jakość i szybko powrócić na ścieżkę punktową - dodaje.