Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia ma ambitne plany na nowy sezon. O awansie czy barażach nikt głośno nie mówi, ale...

Podobno drugi sezon dla beniaminka jest najtrudniejszy, ale czy sprawdzi się to w przypadku Apklan Resovii w Fortuna 1 Lidze? „Pasiaki” w drugim sezonie gry w 2 lidze awansowali po barażach na zaplecze ekstraklasy. Teraz, gdy już okrzepli, nieśmiało mogą mówić o czymś więcej.

To slogan, że drugi sezon najtrudniejszy do beniaminka. My na to patrzymy inaczej, bo wizja tworzenia drużyny była zarysowana już w styczniu. Teraz było nam już dużo łatwiej, bo rewolucja już się odbyła w zimowym oknie transferowym, kiedy chcieliśmy koniecznie utrzymać się w 1 lidze. Wtedy musieliśmy zaryzykować, ale to właśnie wtedy zbudowaliśmy trzon zespołu