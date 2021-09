Fortuna 1 liga. Apklan Resovia musi zapomnieć o Stomilu Olsztyn i skupić się na Miedzi Legnica

- Wszyscy dobrze wiemy, że to spotkanie gdzieś nam uciekło szczególnie w drugiej połowie i jak najbardziej przyjmujemy zasłużoną krytykę, za to co się stało. Sporo rzeczy musimy sobie wyjaśnić, dlaczego tak się stało i wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość - powiedział Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii.

Mecz ze Stomilem potwierdził tylko, że zespół „pasiaków” gra w tym sezonie bardzo nierówno. Przecież dopiero co rzeszowianie potrafili ograć na wyjeździe ŁKS Łódź, do zera, by następnie ulec wspomnianym olsztynianom. A przecież tak naprawdę już do przerwy mogło być pozamiatane. Po zmianie stron z rzeszowską ekipą stało się jednak coś niewytłumaczalnego.

- Taki już jest sport, że jak sobie pozwolisz na chwilę dekoncentracji czy myślenia, że będzie łatwiej, to zazwyczaj dostajesz lekcję pokory

- stwierdził trener Mroczkowski.