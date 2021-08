Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia podejmuje Puszczę Niepołomice. Gdzie oglądać, relacja live na żywo

Apklan Resovia - Puszcza Niepołomice 1:1 I POŁOWA

Bramki: 1:0 Podhorin 30, 1:1 Mroziński 40.

Apklan Resovia: Pindroch - Jaroch, Podhorin, Komor, Eizenhart - Antonik, Wasiluk, Mróz, Adamski - Hebel, Wróbel.

Rezerwa: Łakota - Mikulec, Kubowicz, Hilbrycht, Soljić, Ostrowski, Kiełbasa, Gvozdenović, S. Strózik. Trener Radosław Mroczkowski.

Puszcza: Kobylak - Aftyka, Hladik, Florez, Mroziński - Boguski, Serafin, Stępień, Hajda, S. Górski - Kobusiński.

Rezerwa: Wróblewski - Domagała, Thiakane, Stokłosa, Cichoń, J. Strózik, Włodarczyk, Gil, Dziadosz. Trener Tomasz Tułacz.

Sędziuje: Bartos (Łódź). Liniowi: Śpiewak i Wrona, techniczny: Szrek.

Żółte kartki: Mróz.

Widzów:

1:1 40' GOL dla Puszczy; po wrzutce w pole karne w ekwilibrystyczny sposób piłkę do bramki kieruje Mroziński.

35' Świetne dośrodkowanie Wróbla do Antonika, ten chyba pospieszył się ze strzałem na 14. metrze i szansę zmarnował.

31' Powinien być remis; z bliska strzelał głową Hajda, a Resovię uratował słupek.

30' GOOOL dla Resovii; po rogu ostro uderzał na bramkę Hebel, a przed bramką piłka trafiła w Podhorina i mamy 1:0.

28' Ostrą centrę Boguskiego obrońcy Resovii wybijają na róg.

26' Piłka spada na nogę Boguskiego, ale źle strzela były reprezentant Polski z 16 m.

24' Mróz traci piłkę i fauluje rywala wyprowadzającego kontrę; dostaje żółta kartkę.

22' Antonik uderzał nożycami z powietrza z 16 m; gdyby trafił - mielibyśmy gola rundy, ale brakło z metr

16' Coraz groźniejsza jest Resovia; Antonik do Hebla, ten z 15 m za lekko i górą Kobylak.

15' Odpowiada Antonik strzałem zza pola karnego; na razie górą bramkarze.

14' Puszcza znów z dystansu, tym razem Hajda w bramkarza.

8' Pierwszy korner Resovii; główkę Wróbla broni Kobylak.

7' Ładna kombinacyjna akcja Resovii; kończy ją ostrym strzałem Jaroch, a odbitej piłki nie ma kto dobić.

3' Górski uderza mocno zza pola karnego; Pindroch łapie piłkę "na raty".

18:00 zaczyna Puszcza