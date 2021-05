Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia pojechała do Gdyni, żeby zapunktować kosztem faworyzowanej Arki

Gdynianie niespełna dwa tygodnie temu w finale Pucharu Polski przegrali po zaciętym meczu z Rakowem Częstochowa (1:2). Teraz mają przed sobą tylko jeden cel – awans. Zajmują na razie 4. miejsce (49 pkt), ale do drugiego GKS-u Tychy tracą ledwie cztery punkty i mają przed sobą zaległy mecz. Wcześniej jednak podejmą Resovię, która z 28 pkt plasuje się na pozycji 15.

Piłkarz Stali Rzeszów powołany do reprezentacji Polski U-19!

Niespełna rok temu Marzec wywalczył ze Stalą Mielec awans do ekstraklasy. Wtedy wprowadzał do składu 17-latka Bartłomieja Kiełbasę, który obecnie jest piłkarzem Resovii.

Jeszcze 3 tygodnie temu już nas wszyscy przekreślili, ale spokojnie robimy swoje. Wiemy czego chcemy, znamy cel, ale spodziewam się, że walka będzie się toczyć do samego końca

- Resovia wiosną zgromadziła naprawdę dużo punktów (19 – przyp. red.), urwała punkty wielu zespołom z czołówki, a w tej lidze każdy może każdego ograć. Skupmy się więc na sobie i na szacunku do przeciwnika, bo spodziewam się meczu walki – mówi Dariusz Marzec, trener Arki.

- Chwilę pocieszyliśmy się z ważnego zwycięstwa nad Widzewem Łódź (2:0 w niedzielę – przyp. red.) i już jechaliśmy do Gdyni. Będziemy skoncentrowani, chcemy zdobyć punkty – dodaje.

- Dlatego dla mnie to takie spotkanie, w którym chciałbym się pokazać – mówi skrzydłowy w Resovia TV. Do tej pory wychowanek LKS Izdebki zagrał jednak tylko w 12 meczach, zawsze wchodząc z ławki.

- Arka to bardzo dobry zespół, ale my mamy inne cele, skupiamy się na sobie. Udowodnimy im, że nie będzie łatwo, tanio skóry nie sprzedamy bo pokazaliśmy we wcześniejszych meczach, że potrafimy grać jak równy z równym z ekipami z czołówki. Na pewno w Gdyni będziemy chcieli wygrać – kończy.