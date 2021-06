Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia pokonała 1:0 Chrobrego Głogów i na kolejkę przed końcem sezonu zapewniła sobie utrzymanie!

Opiekun gości ….. (zastępował ukaranego na pięć spotkań Ivana Djurdjevicia) nie mógł skorzystać z rozgrywającego Maksymiliana Banaszewskiego, ale mimo to jego zespół od pierwszych minut starał się atakować. Dość powiedzieć, że w pierwszym kwadransie groźnie było po niecelnych strzałach Baugaidisa i Ziemanna, a w 13. minucie gospodarzy od straty gola uratował Adamski, który wybił sprzed bramki ostry strzał Ziemanna, jaki minął już Łakotę.

Resovii do pewnego utrzymania, bez oglądania się na innych, brakowało przed tym meczem punktu. Tym razem punkty do Pro Junior System zeszły więc na dalszy plan i trener Radosław Mroczkowski wystawił możliwie najmocniejszy skład.

To tylko na moment ostudziło zapędy gości, którzy cały czas starali się kontrolować mecz i do przerwy mieli aż 63 procent posiadania piłki. Tak groźnych okazji, jak ta Ziemanna, już jednak nie mieli, bo bardzo uważnie grała defensywa „pasiaków”. Do przerwy warto więc było odnotować jeszcze tylko główkę Praznkovskyego nad poprzeczką i minimalnie niecelny strzał Hebela z 25 m.

Po zmianie stron "pasiaki" za bardzo się cofnęły i omal się to na nich nie zemściło. Na szczęście Łakota pięknie obronił główkę Praznkovskyego, a Mandrysz zza pola karnego minimalnie chybił.