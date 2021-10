Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia pokonała Chrobrego Głogów

Chrobry w tym sezonie dwukrotnie zwyciężał już na wyjazdach, ale w Rzeszowie nic nie zwojował. Goście mieli tylko przebłyski niezłej gry i było to zdecydowanie za mało na dobrze dysponowaną Resovię. Już w 5. min z

dystansu uderzał Rafał Mikulec - udanie interweniował bramkarz z Głogowa. Potem Mikulec, po podaniu Jakuba Wróbla, z bliska wepchnął piłkę do siatki, sędzia jednak odgwizdał spalonego. Swoją okazję miał też Wróbel; po jego strzale głową piłka nieznacznie minęła cel. Wreszcie w 22. min Bougaidis tak niefortunnie przeciął lot piłki po zagraniu Wróbla, że trafił do własnej bramki. W 35. minucie mogło być 2:0, ale dogodną okazję zmarnował Mikulec. Co się odwlecze, to nie uciecze... Kiks Praznovskiego wykorzystał Marek Mróz i płaskim strzałem podwyższył prowadzenie.

W 2 połowie atakowali to jedni, to drudzy, ale konkretniejsza była Resovia. Bartosz Jaroch z wolnego zacentrował w pole karne, zza pleców obrońców gości wybiegł Aleksander Komor i ustalił wynik na 3:0.