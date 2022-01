Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia pozyskała obrońcę Jagiellonii Białystok Bartosza Kwietnia

Bartosz Kwiecień gra na pozycji obrońcy. Ostatnio był zawodnikiem Jagielloni Białystok (w tym sezonie wystąpił w siedmiu spotkaniach). 27-latek jest wychowankiem Juwenty Starachowice. W barwach Jagiellonii rozegrał 86 spotkań na poziomie ekstraklasy.

Kwiecień podpisał z rzeszowskim klubem roczny kontrakt.

- Doskonale wiemy jak wygląda 1 Liga, gdyż tam co sezon 15 zespołów walczy o awans. Ta rywalizacja także teraz będzie bardzo duża. Z pewnością ważne jak zaczniemy tę rundę. Ze swojej strony mogę zapewnić i obiecać, że charakteru, chęci do tego by się rozwijać by dać temu Klubowi jak najwięcej mi nie zabraknie. Będę robił wszystko żeby razem z Resovią osiągać cele