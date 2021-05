Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia przed ważnym, telewizyjnym meczem z Widzewem Łódź. Radosław Adamski: Patrzymy tylko na siebie

Finał Ligi Mistrzów przeniesiony do Anglii? "Wyjazd 8000 kibiców do Turcji będzie kpiną z naszej walki z koronawirusem"

W finale Ligi Mistrzów zmierzą się dwie angielskie drużyny, Manchester City i Chelsea. Oznacza to, że do Stambułu może udać się co najmniej 8000 fanów obu klubów. Zaniepokojeni Anglicy wzywają jednak do przeniesienia meczu na Wyspy, gdzie z koronawirusem radzą sobie dużo lepiej niż w Turcji.